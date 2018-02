Corinthians massacra o Fluminense-BA na Copinha: 8 a 0 O Corinthians segue arrasador na Copa São Paulo de Juniores. Na tarde desta quarta-feira, a equipe goleou o Fluminense de Feira de Santana por 8 a 0, pela segunda rodada do Grupo J, em Araras. Na estréia, o time já havia imposto 6 a 0 sobre o Paysandu, no último domingo. O volante e capitão Leandro e o atacante Dentinho abriram 2 a 0 no primeiro tempo. Na etapa final, Allisson (dois), Lulinha, Robson, Tiago e Alex Rafael decretaram o massacre. Com o resultado, a equipe de Parque São Jorge, que busca o heptcampeonato da Copinha, é líder isolada do Grupo J, com seis pontos. Ainda foi beneficiada pela derrota do União São João por 1 a 0 para o Paysandu, no jogo de abertura da rodada. O Corinthians já está virtualmente garantido na próxima fase. Só perde a liderança da chave se perder do União São João - segundo colocado, com três pontos e três gols de saldo - por seis gols de diferença, no próximo sábado. Mesmo que isso aconteça, o time dos técnicos Jorge Saran e José Augusto tem enormes chances de se classificar como um dos 10 melhores por índice técnico.