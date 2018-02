Corinthians: média de gols deve subir hoje O Corinthians tem o ataque mais eficiente do Campeonato Brasileiro. Em 34 rodadas, Tevez, Nilmar & cia. já marcaram 71 vezes, média de 2,08 gols por jogo. Esta média alta tem tudo para subir mais hoje, às 16 horas, no Pacaembu, diante do Vasco, que carrega o peso de ter a pior defesa da competição, com 75 gols. A torcida do líder anda empolgada e deve lotar o estádio, com a expectativa de que consiga a primeira goleada. É um fato curioso. Mesmo marcando muito, o Corinthians ainda não venceu por diferença superior a três gols. Seus resultados mais expressivos foram os 5 a 3 contra a Ponte Preta (Campinas), 4 a 2 no Flamengo (Mogi-Mirim) e no Brasiliense (Brasília), e 3 a 0 diante de Coritiba e Fortaleza (Pacaembu). O Corinthians lidera o Brasileiro com folga de pontos, soma o maior número de vitórias na competição, 21, e é um dos elencos mais fortes e caros do País. Mas a artilharia está bem distante. Enquanto Robson, do Paysandu já balançou as redes rivais 21 vezes, Tevez, o principal goleador corintiano, fez apenas 14. Hoje, o argentino entra em campo no sacrifício, pois sofreu com os defensores do Paysandu, na quinta-feira, e ainda sente dores na coxa esquerda. O time está embalado, mas a ordem de Antônio Lopes ao elenco é clara: não se deve encarar nenhum jogo como fácil e muito menos entrar em polêmica com adversários. ?O jogo vai ser muito importante para mantermos um certa distância do segundo colocado?, pondera o zagueiro Wescley, substituto de Marinho, suspenso. ?Mas não podemos pensar como a torcida, em goleada?, afirma, para emendar. ?Nosso pensamento é de vitória, não importa o placar.? De qualquer forma, ressalta, há respeito pelos rivais. ?Do outro lado não há crianças. São todos profissionais, que têm sentimentos.? O técnico Antônio Lopes, seguindo sua linha de sempre ressaltar grandes qualidades nos adversários, prefere pedir atenção na marcação. Com experiência de muitos anos dirigindo o Vasco, não aceita, em hipótese alguma, fazer pouco caso do rival. ?É uma grande equipe, com belos jogadores e que trará perigo. Merece respeito.? No primeiro turno, em São Januário, o Corinthians venceu por 3 a 2, gols de Gustavo Nery, Marcelo Mattos e Abuda.