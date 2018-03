Corinthians: "mísseis" para atacar o River Faltas próximas da área ou nas laterais, no campo do adversário. Nesses momentos, a torcida do Corinthians pode sonhar com os gols. Tudo porque o projeto da vitória elaborado por Geninho passa, primeiro, pelos lances de bola parada ? a principal arma para levar o time às quartas-de-final da Libertadores. Controlar a ansiedade, jogar no pulso da torcida e arriscar verdadeiros mísseis de fora da área também estão no arsenal do time paulista contra o River Plate, hoje, 21h40, no Morumbi. Nunca o Corinthians se socorreu das cobranças de faltas como agora. Nem foi uma invenção de Geninho. Vem dos tempos de Carlos Alberto Parreira, que descobriu a boa combinação entre Rogério e os zagueiros Fábio Luciano e Anderson. Leia mais no Jornal da Tarde