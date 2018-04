Corinthians monitora a situação do zagueiro Gil, na China

O Corinthians não tem interesse na contratação de zagueiros no momento, mas monitora a situação de Gil, no Shandong Luneng. O presidente Andrés Sanchez falou do jogador durante entrevista coletiva realizada na sexta-feira e sobre a possibilidade do defensor atuar no Palmeiras. O clube alvinegro pode formalizar uma proposta ao jogador caso perca algum de seus defensores ou até se o rival alviverde avançar em uma negociação.

Gil defendeu o Corinthians entre 2013 e 2015 e conquistou dois títulos. Por isso, sua identificação com o clube pode ser usado por Andrés para uma eventual negociação. “Estamos bem de zagueiro, mas não é só querer, você tem que enfraquecer adversário. Se o Gil estiver disposto a voltar para o Brasil, o Palmeiras terá que aumentar a oferta. E bastante”, disse o corintiano.

No momento, Gil não tem planos de retornar ao futebol brasileiro, já que recebe um salário bem elevado no clube chinês. Entretanto, o Shandong deve fazer contratações após a Copa do Mundo e caso o defensor sinta que está perdendo espaço, pode mudar de opinião e, talvez, dar início a mais uma disputa entre rivais.

Nos bastidores, é sábido que o Palmeiras sondou o ex-zagueiro corintiano, mas as conversas não foram adiante. Atualmente, a equipe de Roger Machado conta com Edu Dracena, Thiago Martins, Antônio Carlos, Luan, Emerson Santos e Pedrão. Já o Corinthians conta com Henrique, Balbuena, Pedro Henrique, Léo Santos, Carlos e Marllon.