Corinthians mostra reforços nesta 2ª O Corinthians apresenta amanhã, ao meio-dia, no Parque São Jorge, os novos reforços para a Copa Mercosul e o Campeonato Brasileiro: o goleiro Doni, o meia Luciano Ratinho e o atacante Leandro, contratados junto ao Botafogo de Ribeirão Preto, e o volante Fabinho, ex-São Caetano. Os quatro já devem viajar terça-feira com a delegação para o Chile, onde o time faz sua estréia na competição sul-americana, enfrentando o Colo Colo, na quinta-feira - no mesmo Grupo C estão também o Cruzeiro e o Independiente, da Argentina. O próximo reforço do Corinthians para a Mercosul deverá ser mesmo o atacante Deivid, que atuava pelo Santos. O clube já acertou a contratação do atleta, definindo salários e tendo, inclusive, antecipado sua inscrição para o torneio, embora a dúvida sobre a possibilidade de utilizá-lo ainda persista. O Corinthians ainda aguarda uma decisão favorável do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para a tentativa dos advogados de Deivid em derrubar a liminar que garante ao Santos o direito a 50% do valor da negociação. Alívio - Com a chegada dos reforços, o técnico Wanderley Luxemburgo diz que seu time passa a ter condições de disputar os títulos da Mercosul e do Brasileiro, lembrando esperar também pelos retornos dos atacantes Ewerthon, que defende a seleção brasileira na Copa America, e Luizão, em recuperação de uma cirurgia no joelho (este, no entanto, só devendo voltar aos treinos em setembro). Os corintianos continuam se dizendo vítimas de boatos. Eles são unânimes em negar que, na sexta-feira, ocorreu uma briga entre Ricardinho e Marcelinho Carioca, na pré-temporada realizada em Extrema, Minas Gerais.