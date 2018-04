Corinthians muda e terá estreia de Balbuena em Barueri

O Corinthians terá uma estreia e uma mudança tática para a partida contra o Barueri, nesta quarta-feira, às 21h50, na Arena Barueri, na Grande São Paulo, em jogo adiantado da 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com transmissão ao vivo da Rádio/Eldorado - AM 700/FM 107,3, e cobertura online do estadao.com.br. O paraguaio Balbuena foi inscrito e vai jogar de lateral-direito na vaga do suspenso Jucilei. Os lesionados Alessandro, Chicão, William e Felipe continuam fora. Na zaga jogam Jean e Paulo André e no gol Rafael Santos terá outra oportunidade.

Veja também:

Com 7 desfalques, Corinthians terá estreia de Balbuena

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Na análise da comissão técnica, ele teve atuação melhor na vitória de 2 a 1 sobre o Internacional, em Porto Alegre, do que Júlio César no empate em 3 a 3 com o Botafogo. Felipe só deve retornar contra o Santos, no próximo dia 2, no Pacaembu.

Sem Dentinho, também fora por causa de cartão amarelo, Mano Menezes escalará seu time no clássico 4-4-2, com dois volantes (Moradei e Elias) e dois meias (Marcinho e Morais), findando de vez o "falso" 4-3-3. "É uma opção com o Diego de lateral-esquerdo defensivo e com Marcinho mais adiantado pela esquerda, criando as jogadas", explicou o treinador.

A novidade mesmo será a estreia de Balbuena. Contratado como opção para a lateral direita, apesar de ter feito fama de bom zagueiro no Libertad, ele vai jogar mesmo na ala. "O Balbuena é lateral aqui no Corinthians. Ele tem uma ótima capacidade de movimentação defensiva. Talvez ofensivamente, até pelo desentrosamento, tenha um pouco mais de problemas", comentou o treinador.