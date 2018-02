Corinthians muda para tentar se reabilitar no Paulistão A derrota para o Ituano, no último sábado, teve um efeito significativo no Corinthians. Leão resolveu que a partir desta quarta-feira, às 21h45, no Pacaembu, o time não será mais tão ofensivo. Contra o São Caetano, o treinador vai escalar três volantes para proteger a instável defesa, que já tomou seis gols em quatro partidas. ?Nós tínhamos de acertar alguma coisa lá atrás. Estávamos muito abertos, não estava gostando?, disse Leão. O técnico tirou Edson da lateral direita e deslocou Rosinei para a posição. No meio, colocou Daniel para atuar com Marcelo Mattos e Magrão. ?Terei mais um cão de guarda para proteger a nossa defesa. Isso faltou nos primeiros jogos?, admitiu. A entrada de Daniel tem um efeito colateral para Roger. Leão percebeu que o meia estava se desgastando tendo de auxiliar na marcação pela intermediária. Com três volantes, a sua preocupação será apenas atacar. ?Nós temos de marcar no meio para que os nossos jogadores mais técnicos como o Roger possam render tudo o que podem?, afirmou Daniel. O zagueiro Betão, livre de suspensão, formará dupla com Marinho - Gustavo volta para a reserva. ?Acho injusto quando as pessoas falam que o Gustavo não poderia jogar ao lado do Marinho. Os dois não são lentos. O Corinthians perdeu para o Ituano e as pessoas tentaram crucificá-los. Não concordo?, disse o goleiro Marcelo. No ataque, Leão aposta novamente em Christian e Jaílson. Nilmar só deve voltar ao time no dia 11, contra o São Paulo. O meia Zé Roberto, do Botafogo, está perto de acerto. São Caetano prega humildade Além de se preocupar com o Corinthians, o técnico do São Caetano, Dorival Júnior, volta sua atenção para seu próprio time. Ele quer evitar que a evolução do time provoque uma exagerada confiança em seus jogadores. ?Não podemos nos empolgar porque ainda somos um time em formação e sujeitos a um certo grau de instabilidade?, ponderou Júnior. Mas ele continua apostando no entrosamento para crescer de produção. Tanto que não fará nenhuma mudança no time em relação ao que venceu o Santo André, por 3 a 0, aproveitando não ter problemas de contusão ou suspensão. Ficha técnica Corinthians x São Caetano Corinthians - Marcelo; Daniel, Betão, Marinho e Wellington; Marcelo Mattos, Magrão, Rosinei e Roger; Jaílson e Christian. Técnico: Emerson Leão. São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Tiago e Triguinho; Luiz Maranhão, Glaydson, Márcio Richards e Canindé; Dejair e Somália. Técnico: Dorival Júnior. Árbitro - Otávio Corrêa da Silva. Horário - 21h45. Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP). TV - Pay-per-view.