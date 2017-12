Corinthians muda perfil: vai vender De time comprador nos dois primeiros anos de parceria com a Hicks Muse, o Corinthians deve se transformar num clube vendedor neste final de temporada. Uma verdadeira liqüidação deve ser feita especialmente com os jogadores que estavam emprestados e que devem retornar ao clube em janeiro. Até mesmo o diretor de futebol Luiz Henrique de Menezes já prevê um final de ano pobre em investimentos. "O mercado está parado, ninguém tem dinheiro para contratar. Quem fizer loucuras, quebra", avisa o dirigente. Leia mais no Jornal da Tarde