Corinthians na briga pelo Pacaembu Pacaembu, a casa oficial do Corinthians: esse antigo sonho da Fiel está mais perto de ser realizado. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou na quarta-feira um projeto que prevê a concessão do estádio mais charmoso da cidade por 30 anos. E o Corinthians já confirmou: está na briga. Os interessados em explorar o espaço passariam por concorrência. Dirigentes corintianos viram com bons olhos a decisão, pois o Pacaembu sempre foi o local escolhido para o clube mandar suas partidas. Também é o lugar preferido do torcedor. ?O Pacaembu não é a solução mais fácil, mas é a mais rápida. O presidente Dualib está empenhado nesse projeto e se compensar financeiramente, vamos atrás?, disse o vice-presidente de futebol do Corinthians, Andrés Sanchez. O prefeito José Serra (PSDB) afirmou que vai sancionar o projeto, mas não tem previsão de quando a concorrência será aberta. ?O Pacaembu dos nossos planos, atualmente, está em outro rumo, que é o de fazer um museu do futebol lá. Investir mais no estádio é o nosso plano. Agora, se houver uma boa proposta de concessão, que preserve o interesse público, a gente examina?, disse. A idéia de privatizar o Pacaembu está em discussão desde a administração Celso Pitta (1997-2000), mas até agora não saiu do papel. O projeto do vereador Domingos Dissei (PFL) prevê que a Prefeitura pode fazer a concessão do estádio e do complexo esportivo por 30 anos. As empresas interessadas em explorar o espaço passariam por concorrência. O vencedor da concorrência também terá de usar o espaço respeitando o tombamento do imóvel: ou seja, para a realização de obras ou alterações, será necessário ter autorização da Prefeitura. Para justificar seu projeto, Dissei alega que a manutenção do estádio é muito onerosa para a Prefeitura. Junto com a proposta, os vereadores aprovaram uma emenda, de Antônio Carlos Rodrigues (PL), que prevê a concessão do estádio exclusivamente para a prática de eventos esportivos. A emenda evita que entidades religiosas se interessem pelo espaço apenas para a realização de cultos.