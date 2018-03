Corinthians não abre mão do toque de bola A incrível recuperação emocional do Corinthians logo no primeiro jogo após o desastre contra o River, pela Libertadores, teve o dedo do técnico Geninho e de seus dois jogadores mais experientes: o lateral-direito Rogério e o capitão Fábio Luciano. O três também foram os responsáveis pela mudança da cara do time, que voltou a jogar como na época de Carlos Alberto Parreira, quando a principal característica do Corinthians era a posse de bola. Nos três dias que antecederam ao jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, os jogadores e a Comissão Técnica discutiram abertamente o assunto. Os jogadores mais experientes, Rogério e Fábio Luciano, foram os que mais falaram. Sugeriram que o time voltasse a usar a sua principal qualidade, que ultimamente andava esquecida: a posse de bola. "Eu não estava aqui na época, mas o Fábio Luciano e o Rogério disseram que era comum o Corinthians ter a posse de bola por 60%, 70% dos jogos", revelou Jorge Wágner. "Fizemos isso e deu certo. Só não vencemos o Cruzeiro por fatalidade". Rogério e Fábio Luciano não conversaram com a imprensa hoje. Seguindo a grande maioria dos jogadores, os dois saíram correndo para o vestiário depois do treino da tarde, no Parque São Jorge, sem dar entrevistas. Mas o meia Leandro, que mudou de função no jogo contra o Cruzeiro, reconheceu que o técnico Geninho deu abertura para o grupo opinar. "Felizmente, há um bom entrosamento entre o grupo e a Comissão Técnica. O Geninho dá essa abertura para a gente se expressar", observa Leandro. "Isso é bom. Não pode uma só cabeça pensar". O meia corintiano confirmou que os jogadores opinaram favoravelmente na volta do toque de bola. "Com a posse de bola sofre menos perigo porque erra menos. E já faz tempo que o time já provou que tem jogadores com qualidade para ter a posse de bola", acrescenta Leandro. De sua parte, Geninho também trabalhou bem o setor mais forte do time, o lado esquerdo. Por ordem do técnico, Jorge Wágner também jogou mais próximo de Kléber e Gil, exatamente como fazia Ricardinho na época de Carlos Alberto Parreira. A jogada do gol corintiano foi produto de um trabalho de repetição nos dois dias que antecederam ao jogo diante do Cruzeiro. "Esse grupo tem qualidades e é bom de trabalho. Assimilou bem o que fizemos em dois dias de treinamento e voltou a combinar bem o toque de bola com a velocidade". De acordo com o treinador, não foi por ordem sua que o time abandonou o toque de bola. "Fomos campeões paulistas combinando toque de bola e velocidade. Depois, o time passou a jogar só em velocidade e aí se complicou". Em seguida, o treinador fez questão de dividir com o grupo todo os méritos pela retomada do bom futebol. "Os méritos são todos deles. O grupo enfim entendeu que é preciso se preocupar só em jogar bem. Jogando um bom futebol a vitória vem". A idéia é manter o esquema até o final do Campeonato. O time fará duas partidas seguidas em casa: sábado, contra o Juventude, e no outro domingo, contra o Vitória, também no Pacaembu. Geninho compara a situação do Corinthians a de um maratonista. O objetivo, agora, é somar pontos o bastante para se manter entre os primeiros quatro primeiros colocados até o sprint final. "Não podemos perder o contato com os líderes". Fabinho, com o terceiro cartão amarelo, é o desfalque na próxima partida.