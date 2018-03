Corinthians não aceita exigência de Athirson A oferta de R$ 80 mil de salário não é o empecilho na negociação entre Corinthians e Athirson. Acontece que o jogador exigiu que fosse incluída em seu contrato cláusula que o libere no meio do ano caso seja negociado com clube do exterior. Os dirigentes corintianos negaram na hora. Desde o desmanche do ano passado, quando Liédson e Jorge Wagner saíram na metade do Brasileiro, os cartolas nem conversam sobre o assunto. Ou joga até o fim do ano, ou passar bem!