Corinthians não aceita pressão da Fiel Os jogadores mais experientes do Corinthians estão em estado de alerta: não vão admitir ser pressionados pela fiel torcida caso o clube não faça contratações de impacto para temporada de 2003. Rogério, Fabio Luciano e Capone sabem que serão cobrados principalmente na Copa Libertadores da América se o time não se reforçar. ?Nada de sofrer pressões. Não são só os jogadores experientes que podem ser cobrados. Somos um time e todos têm responsabilidade aqui", avisa o lateral-direito Rogério. Indignado só em pensar que pode ser pressionado pelos fanáticos torcedores corintianos. Mas não são só os jogadores experientes do elenco que temem pressão. Integrantes da comissão técnica, que pedem para não terem seus nomes identificados, já temem pelo futuro da jovem equipe corintiana, especificamente na competição sul-americana. ?Tenho experiência de Libertadores, conheço bem o que é jogar na Bolivia, México, Colômbia. Precisamos de jogadores de experiência, jogadores que imponham respeito", avisa um componente da comissão técnica. Alguns conselheiros também já começam a pressionar a diretoria para que as contratações de reforços aconteçam o mais rápido possivel. Essas pressões de conselheiros já chegaram ao Hotel das Amoreiras em Extrema (MG), onde o time faz pré-temporada. É visível a preocupação que toma conta do técnico Geninho e de seus auxiliares. A carência não se restringe a jogadores de qualidade. Geninho encontrou dificuldades até para orientar um simples treino coletivo. Nestes cinco dias em que a equipe está em Extrema, o treinador só pôde realizar treinos com 16 jogadores. Este aspecto prejudica a preparação corintiana para sua estréia no Campeonato Paulista que acontece dia 26 em Marília às 11 horas da manhã.