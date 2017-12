Corinthians não acerta com Mário Sérgio Mário Sérgio não será o próximo técnico do Corinthians. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira à tarde, por Marcelo Robalinho, advogado do treinador, que estava negociando com os dirigentes do clube paulista. ?Recebi um telefonema do Paulo Angioni (gerente de Futebol) e ele explicou que o Corinthians não aceitou algumas exigências do Mário?, afirmou Robalinho. Mário Sérgio queria ter maior autonomia no comando da equipe. Com Mário Sérgio de fora, Tite (desempregado) e Muricy Ramalho (técnico do São Caetano) são os próximos alvos corintianos.