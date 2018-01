Corinthians não assina acordo e Nilmar pode, de novo, sair A relação entre o atacante Nilmar e o Corinthians mais uma vez ganha sinais de crise, depois de muitas idas e vindas. O jogador (que se recupera de outra cirurgia no joelho) não foi ao clube treinar nesta terça e seu agente, Orlando da Hora, ameaça mais uma vez entrar na Justiça para que ele não jogue mais pelo time. A irritação do agente se deve ao fato dos dirigentes corintianos não terem cumprido o acordo fechado na quinta-feira da semana passada, que garantia sua permanência até o fim do ano, com prioridade de renovação ao Corinthians ao término disso. Da Hora reclama que o contrato tinha de ser assinado nesta terça, mas não foi. "O presidente Alberto Dualib não assinou nada e assim não dá. Ele não vai treinar mais, tratam como se fosse um jogador qualquer", diz. No acordo, Nilmar iria depor como testemunha do processo que o Lyon, seu ex-clube, move na Fifa para receber uma dívida de cerca de 8 milhões de euros, que não foram pagos pelo Corinthians, que se defende alegando não ter a necessidade disso pois o time francês assinou a rescisão do jogador. O caso deve ser julgado no mês de maio. A diretoria do Corinthians ainda não se pronunciou sobre o novo problema. Por outro lado, esta é a terceira vez que o jogador e seus representantes ameaçam retirá-lo do clube por não cumprirem acordo.