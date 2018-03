Corinthians não caía na 1ª fase desde 1985 A derrota para o América por 2 a 1 fez com que o Corinthians acabasse com o sonho de conquistar o título paulista de 2004. Mas isso não foi o pior. Na pior campanha de sua história pelo campeonato estadual, o time interrompeu uma seqüência de 19 anos seguidos sem deixar de participar das semifinais do torneio. Na última vez em que isso aconteceu, em 1985, o Corinthians foi deixado de fora da semifinais pela Ferroviária, beneficiada com pontos conquistados na justiça desportiva. Em 1986, o Corinthians enfrentou o Palmeiras nas semifinais. No primeiro jogo, venceu por 1 a 0. No segundo, perdeu pelo mesmo placar e acabou eliminado na prorrogação após derrota por 2 a 0. No ano seguinte, o Timão foi vice-campeão perdendo o título para o São Paulo após derrota no primeiro jogo por 2 a 1 e empate por 0 a 0 no segundo. Nas semifinais, passou pelo Santos em dois jogos. No primeiro, goleou por 5 a 1; no outro, empatou por 0 a 0. O ano de 1988 foi histórico. O Corinthians sagrou-se campeão vencendo o Guarani por 1 a 0 na final. O gol do título foi marcado por Viola na prorrogação do jogo realizado em Campinas. No primeiro jogo, no Morumbi, empate por 1 a 1 com direito a gol de bicicleta de Neto para o Guarani. Dois anos mais tarde, Neto se transformaria no eterno xodó da fiel ao liderar o time na conquista de seu primeiro título brasileiro. Em 1989, o Corinthians foi eliminado pelo São José. Apesar de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, a derrota por 1 a 0 no segundo provocou prorrogação, vencida pelo São José por 2 a 0. Um ano mais tarde, o alvinegro do Parque São Jorge ficou em segundo lugar do Grupo 1, com 17 pontos, um a menos que o líder Bragantino, que sagrou-se campeão ao derrotar o Novorizontino na decisão. Em 1991, o Corinthians foi vice-campeão, perdendo o primeiro jogo para o São Paulo por 3 a 0 e empatando a partida decisiva por 0 a 0. Em 92, ficou em segundo lugar de seu grupo, com sete pontos, um a menos que o Palmeiras, que foi para a final. No ano seguinte, o Corinthians vice-campeão, sendo derrotado pelo Palmeiras em dois jogos de arbitragem polêmica. Venceu o primeiro jogo por 1 a 0, gol de Viola, mas perdeu por a segunda partida por 4 a 0, sendo 3 a 0 no tempo normal e 1 a 0 na prorrogação. O ano de 1994 não foi dos melhores. Na disputa por pontos corridos, o Corinthians ficou em terceiro lugar. Apesar do empate em número de pontos (41) com o São Paulo, o alvinegro ficou atrás no saldo de gols 28 a 25 em favor do tricolor. Em 1995, o Corinthians sagrou-se campeão ao derrotar o Palmeiras na final. No primeiro jogo, empate por 1 a 1. O placar repetiu-se no tempo normal do segundo confronto, mas Elivelton desempatou em favor do Corinthians no último minuto da prorrogação. Com nova disputa por pontos corridos, agora em 1996, o alvinegro ficou em quarto lugar, atrás de Palmeiras, São Paulo e Portuguesa. Chega 1997, o Corinthians foi novamente campeão. Empatou na final com o São Paulo, mas ficou com o título devido a melhor campanha na classificação geral. Em 1998, foi vice-campeão. Apesar de o Corinthians ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1, Raí consolidou a lenda de carrasco corintiano ao liderar sua equipe na vitória por 3 a 1. Em 1999, o Corinthians foi campeão sobre o Palmeiras após vencer o primeiro jogo por 3 a 0. Na decisão empatou por 2 a 2 e garantiu o título. O jogo foi encerrado aos 31 minutos do segundo tempo, quando Edílson fez embaixadas e o lateral Júnior, do Palmeiras, acabou agredindo o atacante, desencadeando uma confusão generalizada. No ano 2000, o Corinthians participou das semifinais, sendo derrotado pelo São Paulo em dois jogos ? 2 a 1 e 2 a 0. Em 2001, sagrou-se campeão vencendo o Botafogo por 3 a 0, em Ribeirão Preto. No Morumbi, empate por 0 a 0. Já em 2002, o Corinthians foi campeão do Torneio Rio-São Paulo e classificou-se para o Superpaulistão. Em um quadrangular também disputado por São Paulo, Palmeiras e Ituano, o alvinegro foi eliminado pelo rubro-negro de Itu, que perdeu a decisão para o São Paulo. No ano passado, o Corinthians sagrou-se campeão ao derrotar o São Paulo nos dois jogos pelo mesmo placar: 3 a 2.