Corinthians não confirma Vampeta A notícia que o volante Vampeta estaria voltando ao Corinthians não foi confirmada pela diretoria do clube paulista. O vice-presidente de futebol, Roque Citadini, reagiu com surpresa, esta noite, diante da informação de que o jogador já teria deixado acertada as bases contratuais com o Corinthians - viria por empréstimo de um ano - e que ainda esta noite viajaria para a França, a fim de rescindir seu contrato com o Paris Saint-Germain. O passe do jogador pertence à Inter de Milão, que emprestou-o ao clube francês. Vampeta não quer ficar na França porque está na reserva. Ele já avisou seu procurador, o empresário Reinaldo Pita, que deseja retornar ao futebol brasileiro e nunca escondeu a preferência pelo Parque São Jorge. Vampeta viveu seu melhor momento na carreira jogando pelo Corinthians, onde era titular absoluto e ídolo da torcida.