Corinthians não consegue segurar Liedson O Corinthians não chegou a um acordo financeiro com o Prudentópolis e Coritiba, detentores dos direitos federativos do atacante Liedson, e liberou o jogador para negociar com o Dínamo de Kiev, na Ucrânia. A informação está no site oficial do Corinthians. O atacante não participou dos treinos desta manhã no CT de Itaquera e não joga contra o Coritiba, amanhã no Pacaembu. Leandro Amaral deve substituí-lo. Para ficar com Liedson, o Corinthians deveria pagar US$ 2,5 milhões. O clube sonhava conseguir ajuda com alguns empresários ligados ao clube, o que não foi possível. O atacante deve viajar ainda hoje para a Ucrânia.