Corinthians não cumpre o combinado e atletas aguardam premiação pelo título

Campeão brasileiro há mais de um mês, o Corinthians ainda não pagou aos jogadores a premiação pelo título e avisou que não há previsão para acertar a dívida. Inicialmente, o clube havia prometido quitar tudo até sábado, mas alega que ainda não recebeu o dinheiro da CBF - que é dado pela TV Globo - e por isso não conseguiu honrar o compromisso.

O Estado apurou que alguns jogadores estão insatisfeitos com a situação, mas como o elenco está de férias, não têm a intenção de fazer qualquer tipo de cobrança e preferem aguardar. Além disso, os jogadores acreditam que tudo será sanado antes do retorno do grupo para os treinamentos, que ocorre dia 3 de janeiro do ano que vem.

A CBF havia acertado com o Corinthians que até sexta-feira pagaria os R$ 18 milhões referente ao título brasileiro, mas não fez o pagamento e ainda não estipulou uma data para pagá-lo. A entidade não se manifestou sobre o assunto. O clube havia prometido aos líderes do elenco que, no máximo, até sábado tudo estaria definido. Entretanto, até o momento, nada foi pago e os dirigentes apenas garantiram para os jogadores que tudo será sanado o mais rápido possível, mas não estipulou uma data de pagamento. O clube alega que não tem condições de arcar com a premiação enquanto não receber da CBF.

Em acordo realizado durante o Campeonato Brasileiro, a diretoria definiu que R$ 11 milhões seriam destinados aos atletas, que receberiam de acordo com o número de partidas realizadas na disputa. Quem jogou mais, receberá mais.

A diretoria do Corinthians teve problema também para acertar a premiação do Campeonato Paulista. O time foi campeão Estadual no começo de maio, mas os jogadores só receberam o prêmio em junho e ainda assim em três parcelas.