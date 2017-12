Corinthians não deve ter Doni contra Bahia O Corinthians pode terminar o Campeonato Brasileiro jogando com o seu terceiro goleiro. Além de Rubinho, que se recupera de um estiramento muscular na perna esquerda e só voltará a jogar em 2004, Doni saiu machucado do treinamento desta terça-feira à tarde, no Parque São Jorge. Ele sofreu uma entorse no polegar direito e pode desfalcar o time no jogo de domingo, contra o Bahia, às 18 horas, no Pacaembu. Nesse caso, Jônatas deve assumir a camisa 1, tendo Marcelo como opção para o banco de reservas. Jônatas só jogou uma vez pelo Corinthians, quando Rubinho se machucou contra o Fluminense, no Maracanã, e não comprometeu. Doni se machucou num bate bola, já no final do treinamento técnico da tarde. O médico Fábio Novi atendeu o goleiro ainda no campo, mas disse que só seria possível avaliar a gravidade do problema nesta quarta-feira pela manhã. Do vestiário, Doni foi para casa, sem conversar com os jornalistas. Além dele, Cocito sofreu entorse no tornozelo direito, mas de acordo com o médico não corre o risco de ser vetado para enfrentar o Bahia. Já o volante Fabrício, expulso contra o Guarani - aos 27 minutos do primeiro tempo - foi absolvido pelo técnico Juninho. Depois de rever no teipe as jogadas que resultaram nos dois cartões amarelos, o treinador concluiu que houve um certo exagero da arbitragem, especialmente no primeiro cartão. Mesmo assim, Juninho pediu mais cuidado a Fabrício e avisou que voltará a abordar o assunto nas próximas palestras. "Levar cartão no primeiro tempo é sempre complicado porque você fica muito exposto", observa o treinador. "No caso do Fabrício, até o gol que ele fez ficou em segundo plano diante do que aconteceu em seguida: o segundo cartão amarelo e a expulsão. Não é que eu queria que os jogadores de marcação deixem de fazer faltas. A falta é um recurso do jogo, está na regra. Mas é bom tomar cuidado." No final do dia, Juninho se reuniu com o técnico Roberto Rivellino no sentido de completar a lista dos jogadores que devem ser contratados em 2004. Já se sabe que o time vai precisar de cinco reforços: dois atacantes, dois meias e um lateral-direito. O lateral-esquerdo Gilberto, do Grêmio, já acertou as bases de seu contrato com o Corinthians, mas a diretoria e o próprio Juninho se negam a falar sobre o assunto. "Não falo porque não acho justo demonstrar interesse em jogadores que ainda vão nos enfrentar este ano", justificou-se o treinador. Além de Gilberto, o Corinthians quer Dimba, do Goiás, e Welber, do Paysandu. Rivellino, porém, desmente o interesse por Rodrigo, do Éverton, da Inglaterra. Já em relação a Vampeta, seu futuro deve ser resolvido só no final do Campeonato Brasileiro. O jogador, que nesta terça-feira se apresentou para treinar completamente careca, disse que só vai discutir a renovação de contrato quando vencer o atual, em 31 de dezembro.