Corinthians não deverá ter força máxima contra o Goiás pelo Brasileirão

SÃO PAULO - Tite deve dar descanso para pelo menos três jogadores no próximo jogo do Corinthians, nesta quarta-feira, contra o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o treinador, a equipe enfrenta "um momento de retomada" de competição e alguns jogadores estão esgotados fisicamente.

É o caso de Paulo André. O zagueiro sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda no segundo tempo da partida contra o Botafogo, no último sábado, no Pacaembu, e é desfalque certo para o jogo em Goiânia. É possível também que o atleta fique fora da partida diante da Ponte Preta, no sábado, também no Pacaembu, para evitar o agravamento de uma possível lesão. Paulo André passará por exames mais detalhados nesta segunda para saber a sua condição física.

O meia Danilo e o atacante peruano Guerrero também devem ficar fora do próximo jogo. Ambos saíram no intervalo do jogo contra o Botafogo reclamando de cansaço. "Se você não está fisicamente no seu melhor, acaba perdendo a qualidade do passe. O Guerrero no primeiro tempo já estava sentindo e no intervalo me disse que não dava mais", disse Tite.

O treinador culpou a série de três jogos decisivos que a equipe disputou em um intervalo de apenas oito dias. "A nossa forte sequência, tendo de buscar um resultado contra o Boca Juniors e enfrentando o Santos em uma final, exigiu muito dos aspectos físicos e emocional. Todo o nosso combustível reserva foi embora e não houve tempo de recuperação".

As mudanças que Tite fará na equipe a partir do jogo desta quarta abrem espaço para jogadores que buscam retomar lugar no time. São os casos do zagueiro Chicão e do atacante Alexandre Pato. O Corinthians disputará mais quatro jogos até a parada para a Copa das Confederações, quando o elenco ganhará uma semana de folga.