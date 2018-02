Corinthians não disfarça a confiança Os jogadores do Corinthians se esforçam, mas não conseguem disfarçar: a força de reação mostrada na partida de quarta-feira contra o Palmeiras dá a todos a certeza de que a vaga para a final do Campeonato Paulista está garantida. O confronto decisivo está marcado para este sábado, às 18 horas, no Morumbi. O Corinthians joga por um empate. O lateral-direito Rogério, um dos líderes do grupo, e o atacante Liedson, com o prestígio em alta com os torcedores, mostram que têm motivos de sobra para acreditar na classificação. ?O Palmeiras teve condições para fazer 3 a 0 em cima de nós e ?matar? o jogo ainda no primeiro tempo. Só que não soube aproveitar as oportunidades e pagou caro pelo erro?, diz o lateral. Rogério nunca escondeu que tem mágoas do Palmeiras. Chegou ao Parque São Jorge em 2000, depois de uma dura disputa na Justiça do Trabalho. Saiu do Palmeiras brigado com o presidente Mustafá Contursi e não perde a chance de ?cutucar? o inimigo. Até a dificuldade do adversário em encontrar dois zagueiros para o jogo deste sábado serve para animá-lo. ?O Palmeiras terá de improvisar jogadores para a zaga. Não é fácil enfrentar uma situação assim num clássico que define vaga para a decisão do Campeonato Paulista?, afirma, visivelmente feliz por Gustavo e Dênis estarem contundidos e Índio e Leonardo terem recebido o terceiro cartão amarelo e estarem fora da semifinal. Rogério tem outro argumento que considera infalível para acreditar na eliminação dos palmeirenses. ?Eu nunca perdi para o Palmeiras. Nos cinco jogos que disputei contra eles ganhei dois e empatei três. Vou manter esse tabu. Principalmente porque um empate basta para nos dar a vaga.? A reação do time no jogo de quarta-feira faz com que Rogério minimize os efeitos da discussão que teve com o volante Vampeta durante o primeiro tempo do jogo no Morumbi. Foram momentos de tensão após o gol de Neném, o segundo do Palmeiras. ?Houve discussão, sim. Ele estava deixando o Zinho jogar livre e estava tomando bolas nas costas. Estávamos com um grave problema de posicionamento. A discussão serviu para contagiar os mais novos do time. O dia em que eu não discutir com o Vampeta em campo é porque alguma coisa está errada.? Ouvir Liedson falar só aumenta a certeza de que no Parque São Jorge ninguém acredita numa derrota neste sábado. ?Eu acho que o Corinthians respeitou demais o Palmeiras no primeiro tempo. Agora, a situação será diferente. Eles estão sem zagueiros e jogar com uma zaga improvisada é sempre difícil.? Gil fez nesta quinta-feira seu primeiro treino com bola após o estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, que sofreu no jogo contra o América, no dia 16 de fevereiro, em Rio Preto. O teste decisivo será nesta sexta. Se não sentir dores durante o treino, o atacante terá a escalação confirmada. Caso seja confirmado, será a primeira vez que atuará junto com Liedson e Jorge Wagner. O volante Fabinho, com o terceiro cartão, cumpre suspensão. Fabrício e Pingo disputam a vaga.