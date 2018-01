Corinthians não disfarça: quer vender Gil Antônio Roque Citadini, vice-presidente do Corinthians, não consegue disfarçar: a convocação do atacante Gil para a Seleção Brasileira que vai disputar a Copa das Confederações, na França, de 18 a 29 deste mês, veio em boa hora. O maior ídolo do atual elenco corintiano vai ficar muito valorizado ao vestir a camisa verde e amarela. E é com essa valorização que o clube conta para negociar o jogador com o futebol europeu e atenuar um pouco a crise financeira. Leia mais no Jornal da Tarde