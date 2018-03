Corinthians não esconde abatimento Nada de Fortaleza, Campeonato Brasileiro ou esquemas táticos. Por mais que jogadores e integrantes da comissão técnica do Corinthians tentem despistar, a grande preocupação de todos é encontrar uma maneira de reanimar o grupo. A derrota por 2 a 1 para o River Plate, quinta-feira, no primeiro jogo das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, abateu o grupo. Sobretudo pela maneira como aconteceu, de virada, nos últimos 10 minutos. Natural para uma equipe que viajou convicta de ser o empate um bom resultado e, por alguns minutos, ter vivido a expectativa de voltar com a vitória. Toda essa situação só contribuiu para dificultar ainda mais a assimilação do resultado. É simples de entender quando se imagina a reação da maioria dos torcedores. Se alguém, corintiano é claro, que não assistiu ao jogo soubesse, mais tarde, que seu time havia perdido por 2 a 1, certamente não ficaria tão aborrecido como os que acompanharam pela tevê. Nesta sexta-feira, durante o desembarque, todos admitiam que a forma como a partida mudou no final foi inesperada, mas procuraram minimizar. O técnico Geninho, por exemplo, apelou para a obviedade ao analisar a questão. ?Ficamos muito chateados porque poderíamos jogar pelo empate em São Paulo. Mas seria muito pior perder por dois, três gols de diferença?, afirmou. Dúvida ? Nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou tabela na qual marca para o dia 14 o segundo jogo entre São Paulo e Goiás pela Copa do Brasil. Ocorre que nesse dia está programada a partida de volta entre Corinthians e River Plate. Se a entidade não mudar a data, os corintianos devem optar pelo Pacaembu.