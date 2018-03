Corinthians não gosta da arbitragem na Copa do Brasil

A CBF divulgou nesta segunda-feira os trios de arbitragem para os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil, e causou estranheza no Corinthians que o assistente Roberto Braatz, que atuou na partida de ida contra o Botafogo, na semana passada, no Engenhão, esteja novamente escalado para o duelo desta quarta-feira, no Morumbi. Veja também: Evandro Rogério Roman apita Corinthians x Bota Felipe diz que não teme torcida dos 'anticorintianos' O técnico Mano Menezes reclamou da arbitragem de Leonardo Gaciba que deu quatro cartões amarelos para o time, todos para jogadores que estavam pendurados e não atuam em São Paulo, e também do outro auxiliar, Altemir Hausmann, que invalidou um gol do Corinthians. Braatz não foi alvo de queixas. "Mesmo assim é estranho. Tem mais de 100 bandeiras a árbitros e escalam o mesmo de um jogo que teve bastante confusão", reclamou o goleiro Felipe. O árbitro será o paranaense Evandro Rogério Roman, e o outro auxiliar, o baiano Alessandro Alvaro Rocha de Matos - todos do quadro da Fifa. O trio de arbitragem do jogo de terça-feira passada também se envolveu em confusão na saída do Engenhão. O carro que levava a equipe quase foi parado por torcedores corintianos, depois que uma lata de cerveja foi arremessada. A polícia teve de segurar a torcida para que os três não fossem agredidos.