Corinthians: não haverá contratações O prazo final para inscrições de novos jogadores para o restante do Campeonato Brasileiro se encerra nesta sexta-feira e a diretoria do Corinthians se rendeu às evidências. Sem o acordo de parceria com a MSI - que poderá ser votado na semana que vem - o técnico Tite terá de terminar o campeonato com os jogadores que tem. ?Não vamos contratar ninguém. Ninguém. Fizemos algumas tentativas com clubes da Segunda Divisão, mas eles não quiseram liberar seus jogadores. Vamos continuar com aqueles que temos?, avisou o diretor de futebol, Paulo Angioni. A situação financeira corintiana é precária. As dívidas ultrapassaram os R$ 60 milhões e a ordem de Dualib é não gastar dinheiro com novos jogadores. Tite foi o último a saber que o Corinthians não contrataria os reforços que está pedindo desde que chegou ao clube. Ele fez uma lista com oito opções para que os dirigentes contratassem dois: um meia e um volante. Só que conselheiros avisaram Tite para não se animar. O dinheiro do MSI não entraria no Parque São Jorge enquanto a parceria não fosse aprovada pelo Conselho Deliberativo. Diante dessa nova realidade, a saída é voltar a apostar em quem já não deu certo no próprio Parque São Jorge. ?Nós vamos dar chances para o Rodrigo. Ele é um excelente meia que passou por vários problemas pessoais. Agora está bem e pode ser o jogador que o Tite estava pedindo?, diz o vice Roque Citadini. Rodrigo foi contratado do time inglês Everton no início do ano. Não fez sequer um gol pelo Corinthians. Foi treinar no time B. Só não acabou dispensado porque seu contrato termina em dezembro e tem uma multa prevista em caso de dispensa antes do prazo. Tite pressentia que os seus sonhos poderiam não dar certo e na terça-feira à noite, ele desabafou: ?Eu queria, mas se não vier mesmo ninguém, vou apostar no grupo. Já reagimos sem contratações. Podemos seguir assim?.