Corinthians não lamentará eliminação Quando os jogadores e a comissão técnica do Corinthians falam que a partida deste domingo contra o América, às 11 horas, em São José do Rio Preto, é importante, são sinceros. Afinal, só a vitória garante a chance de a equipe prosseguir no Campeonato Paulista. Derrota praticamente elimina as possibilidades, enquanto o empate deixa o time do Parque São Jorge na dependência de outros resultados para tentar uma das duas vagas preenchidas pelo critério técnico. Porém, um detalhe é disfarçado ? e nem podia ser diferente. A eventual desclassificação, no fundo, não vai ser motivo de muita lamentação. Desde o primeiro semestre do ano passado, quando o time, então dirigido por Carlos Alberto Parreira, venceu a Copa do Brasil e garantiu presença na Copa Libertadores da América de 2003, a competição continental foi classificada como prioridade. E olha que o pensamento foi unânime entre torcedores, dirigentes, jogadores e integrantes da comissão técnica. Tal importância, somada à desmoralização, desprezo e falta de atrativo do torneio organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), diminuiu o interesse no evento. Não é raro ouvir nos corredores do Parque São Jorge que a melhor colocação para o Corinthians nessa primeira fase é nono. Dessa forma, o clube não teria mais jogos, uma vez que, dos 21 participantes, os oito primeiros disputam o título enquanto os 12 últimos brigam para não cair. A dedicação seria exclusiva à Libertadores. Mas não é preciso muito esforço para perceber que admitir essa situação não seria atitude politicamente correta. Assim, para trazer de Rio Preto os três pontos e a chance de seguir na competição, o técnico Geninho vai arriscar. Em relação ao grupo que perdeu para o São Caetano, serão três alterações. Fumagalli e Fabrício entram no lugar dos suspensos Liedson e Fabinho, enquanto Jorge Wagner estréia na equipe. Vai substituir Renato no meio. A grande preocupação, além do adversário, é com o calor já que o horário de verão terminou à meia-noite.