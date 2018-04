Corinthians não muda maneira de jogar Oito vitórias por 1 a 0 no Brasileiro. Técnico, jogadores e torcida felizes. No Corinthians é proibido reclamar ou questionar se o time não poderia jogar melhor do que está fazendo. Por isso, a equipe não irá mudar a sua maneira de atuar, domingo, em Curitiba, diante do Atlético Paranaense. "Nós já somos sétimos colocados. Demos uma subida excelente na tabela. Vitória por 1 a 0 vale os mesmos três pontos que uma goleada. Então, vamos seguir neste ritmo, que está excelente. Não vamos nos abrir em troco de nada. Temos a nossa filosofia que está dando mais do que certo", resume Betão. Tite vai na mesma linha de pensamento dos seus jogadores. "Esse Brasileiro é o mais equilibrado que eu já vi. As vitórias só podem ser comemoradas com muita alegria. O Corinthians está ganhando de maneira segura, sem dar chances ao adversário. É isso que importa. Não há motivo para alterar o que está dando certo. Conseguimos um plano de trabalho e vamos seguir neste ritmo", avisa Tite. Fábio Costa não tem dúvida de que o time está no caminho certo: "Para mim, o importante é a maneira sem riscos que a equipe vem ganhando seus jogos. A marcação corintiana virou um enorme adversário para os times que nos enfrentam. Eu, do gol, posso acompanhar a seriedade e dedicação de todos." A velha questão - ganhar ou dar espetáculo - é respondida com tranqüilidade por Gil. "Não importa se o futebol é chamado de feio e o Corinthians vencer. O que é feio é perder", afirma o jogador, não se importando de ser o único atacante da equipe várias vezes durante as partidas. O seu companheiro, Jô, atua como volante quando o time perde a bola. "Eu tenho de marcar forte. É isso que o Tite me pede. Ajudo mesmo o pessoal lá de trás. Está dando certo. Não importa que eu não esteja marcando tantos gols como eu poderia. O que vale é o Corinthians seguir ganhando." Em nome dessa marcação, não há grande dúvida sobre quem entrará na equipe no lugar de Edson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Não tem fundamento os boatos de que Tite poderia utilizar Alessandro no setor. Até por coerência, o técnico fará Coelho, recuperado de contusão, voltar à posição contra o Atlético Paranaense. Assim como fez contra o Palmeiras, que havia vencido o Corinthians por 4 a 0 no primeiro turno e tomou o troco no returno, perdendo por 1 a 0, Tite vai incutir nos jogadores o espírito de revanche. No primeiro turno, o Atlético humilhou o Corinthians, vencendo por 5 a 0, em pleno Pacaembu. Após essa partida, Oswaldo de Oliveira foi mandado embora e Tite contratado. "Lógico que não se esquece uma goleada por 5 a 0. Queremos muito vencê-los, ainda mais na casa deles", reconhece Betão. Só que Tite exige consciência do time. Vai manter a mesma postura tática. Bem fechado atrás, lutando por mais 1 a 0 na contabilidade.