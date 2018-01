Corinthians não sabe se Luizão voltará Às vésperas do julgamento da ação que Luizão move contra o Corinthians na 12ª Vara da Justiça do Trabalho, a diretoria do clube não imagina como o caso deve ser administrado em caso de vitória corintiana na audiência de quarta-feira. Se Luizão voltará ou não a vestir a camisa corintiana é uma dúvida que nem o vice-presidente de Futebol, Antônio Roque Citadini, soube responder. "Não vou falar sobre isso agora porque nem mesmo a linha de defesa do clube foi estabelecida", justifica o dirigente. Leia mais no Jornal da Tarde