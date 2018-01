Corinthians não tem plano B para o gol Até quarta-feira, a diretoria da MSI ainda não tinha um plano B para o gol do Corinthians. Kia Joorabchian e Paulo Angioni nunca imaginaram que Fábio Costa poderia mesmo bater asas e voar, sobretudo tendo pela frente o ambicioso projeto da Libertadores. Mas foi o que aconteceu. O goleiro está se acertando com o Santos, fazendo o caminho inverso de dois anos atrás, quando deixou a Vila para ser apresentado no Parque São Jorge. ?A situação com o Fábio não é fácil, mas não temos um plano B caso ele não renove seu contrato?, dizia Angioni, por telefone. A primeira opção agora é o goleiro Fábio, do Cruzeiro. Ele já havia sido oferecido ao clube paulista, que manifestou interesse em contratá-lo mas estava na dependência de Fábio Costa. O Cruzeiro contratou o goleiro Lauro, da Ponte Preta, e vai facilitar as coisas para o Corinthians em relação a Fábio, que foi oferecido na semana passada pelo empresário Mário Zagallo, filho do coordenador técnico da Seleção Brasileira. O negócio deve ganhar novos rumos agora. O goleiro tem mais dois anos de contrato com o clube mineiro. Encontrar um novo camisa 1 virou prioridade para a MSI. A solução caseira é ?subir? o goleiro Marcelo, reserva de Fábio Costa no Brasileirão. Não está descartado ainda um troco no Santos, com a possível aquisição por uma temporada do goleiro Roger, que era do São Paulo e tem um pré-acerto com o Peixe. Com a chegada de Fábio Costa na Vila, Roger, que não queria mais ser reserva de Rogério Ceni, vai seguir no banco de Fábio Costa. Lá atrás, o Corinthians andou sondando a possibilidade de levar o goleiro para a Fazendinha. Seu nome também será colocado na mesa. Fábio Costa era o único titular do Corinthians com situação indefinida. A MSI espera não ter mais baixas até o começo da temporada. Quem ficou um pouco mais perto do Parque São Jorge foi o atacante Rafael Moura, de 22 anos. Destaque nas últimas partidas do Paysandu no Brasileirão por marcar sete gols em 11 rodadas, o jogador já é funcionário do grupo HAZ, fundo de investimentos de amigos de Kia Joorabchian. Seu repasse deve acontecer em breve. O Flamengo também quer este atleta. A MSI também espera tirar proveito da condição de ?selecionável? do volante Mascherano, que se recupera no Brasil de uma cirurgia no pé esquerdo, mas que estará na Copa da Alemanha, segundo disse hoje o técnico José Pekerman, da Argentina. O treinador garantiu a presença do atleta corintiano na delegação portenha que desembarcará na Alemanha em junho de 2006. ?Mascherano e Heinze (zagueiro do Manchester United) vão ao Mundial da Alemanha. Eles só precisam se recuperar das lesões?, afirmou o treinador, em entrevista ao Diário Olé, da Argentina. Mascherano recupera-se de cirurgia no pé esquerdo. Anda amparado por muletas. Os médicos do Corinthians acreditam que ele voltará aos gramados no início de fevereiro, durante o Paulistão.