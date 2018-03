Corinthians não tem time para sábado Bateu o desespero no Corinthians, principalmente em Geninho. O técnico vive um grande dilema no clube: quem escalar para o duelo contra o Guarani, sábado, no Pacaembu? É necessário vencer, o fantasma do rebaixamento começa a rondar o Parque São Jorge. E, no momento mais delicado do time neste Campeonato Brasileiro - não vence há quatro rodadas e está em queda livre na tabela de classificação -, o treinador sofre com o desfalque de 15 jogadores que iniciaram a temporada. Número preocupante e que pode subir com as convocações de Wendel, para a seleção Sub-20, e Abuda, para a Sub-17 (os dois devem se apresentar na segunda-feira). A lista de desfalques tem: Doni, Anderson, Leandro e César, suspensos; Vampeta, Kleber, Pingo, Leandro Amaral, Gil e Jorge Wagner, machucados; Fábio Luciano, Liedson e Lucas, negociados; além de Coelho e Wilson, servindo as seleções Sub-23 e Sub-18, respectivamente. Sem opções, a comissão técnica se viu obrigada a promover mais três garotos das divisões de base: os atacantes Jô (16 anos, do juvenil) e Bobô (19 anos, do juniores) e o zagueiro Marcos Vinícius (19 anos, também dos juniores). Repete-se assim o que aconteceu na terça-feira, quando tiveram de buscar Abuda, de 17 anos, às pressas. Ele treinou naquele dia e, no dia seguinte, quarta-feira, atuou no segundo tempo contra o Goiás. E no sábado, será titular absoluto. Além disso, os dirigentes do Corinthians pedirão à CBF que o libere da seleção. "Ou pelo menos que retarde sua apresentação por alguns dias", revelou Antonio Roque Citadini, vice-presidente de Futebol. "Se for o melhor para mim, vou ficar feliz. E não posso desprezar essa oportunidade", disse Abuda, ainda assustado com o sucesso repentino. O garoto Abuda entra na vaga de Gil, que com uma fisgada no músculo adutor da coxa esquerda, não deve jogar. No meio-de-campo, Renato, enfim, ganhará sua oportunidade. O meia substitui Jorge Wagner, que fraturou a mão esquerda contra os goianos, passará por cirurgia na segunda-feira e fica de duas a três semanas parado. A situação mais grave, porém, é do atacante Leandro Amaral. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, a mesma contusão da época em que defendia o Grêmio, e passará por nova operação, também na segunda-feira, com o médico Moisés Cohen, o mesmo que operou Vampeta. O tempo de recuperação é de 6 a 8 meses.