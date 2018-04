Corinthians não terá Dentinho e Jucilei contra o Barueri

O Corinthians não desperdiçou só a chance de conquistar uma boa vitória no Pacaembu neste domingo, quando empatou por 3 a 3 com o Botafogo, após estar em vantagem por três vezes na partida. Além do tropeço em casa, a equipe corintiana perdeu dois jogadores para o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, contra o Barueri, fora de casa. O atacante Dentinho e volante Jucilei tomaram o terceiro cartão amarelos e estão suspensos.

Veja também:

Defederico chega ao Brasil e deve ser apresentado na terça

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Para compensar os dois desfalques, o técnico Mano Menezes terá o retorno de quatro jogadores recuperados de contusão: o goleiro Felipe, os zagueiros William e Chicão, e o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira. Além disso, o treinador corintiano ainda deve promover a estreia do paraguaio Balbuena, que pode atuar na lateral-direita, na qual o titular Alessandro continua afastado para se recuperar de uma lesão no joelho direito.

Enquanto Mano ainda pensa nas alterações que promoverá no Corinthians, sétimo colocado do Brasileiro, com 32 pontos, o treinador pode ganhar mais um reforço nesta semana. O argentino Matías Defederico deve desembarcar no início da semana em São Paulo, com a possibilidade de ser apresentado ainda nos próximos dias. O meia chega do Huracán, da Argentina, para compensar a saída de Douglas, que se transferiu para o Al Wasl, dos Emirados Árabes.