Corinthians não terá pressão na Libertadores, diz Andrés A pressão para conquistar o título da Libertadores no ano do centenário não deve atrapalhar o Corinthians, segundo o presidente do clube, Andrés Sanchez. O dirigente disse que não acredita que os jogadores e a comissão técnica ficarão abalados na luta para conquistar em 2010 o título inédito para a equipe.