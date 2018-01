Corinthians não terá Rogério no clássico O lateral Rogério continuará desfalcando o Corinthians. Neste sábado, ele voltou a sentir dores na coxa direita e está descartado para o clássico deste domingo, contra o São Paulo. O técnico Júnior torceu muito pela recuperação de Rogério, que, por sua experiência, poderia ajudar o time num momento difícil como esse que o Corinthians vive. Os dois últimos dias de Júnior no Parque São Jorge foram de experiências e observações. O técnico passou a maior parte do tempo em busca de soluções ofensivas. Nos treinamentos, mexeu em várias posições do meio-de-campo e ataque. E prometeu escalar um time bem mais atrevido no clássico contra o São Paulo. Só não quis antecipar a escalação do Corinthians. A teoria de Júnior é bem mais ousada que a de Geninho: atacar para não ser atacado. "Nos dois últimos jogos sofremos muita pressão. Isso aumenta demais a nossa margem de erros. Contra o São Caetano não conseguimos sair da marcação. Não quero correr os mesmos riscos contra o São Paulo. Estou em busca de soluções ofensivas". O primeiro passo para fortalecer o ataque foi arranjar um companheiro para Gil. Abuda não é um atacante com a presença de área que o treinador gostaria mas ganhou uma chance por jogar pelo lado direito. Júnior também testou Bobô mas desistiu justamente por ele não jogar tanto pela direita. "Cheguei até a pensar no Jô, mas seria outro canhoto no time. Já temos muita gente por ali. Quero alguém que equilibre o conjunto pelo setor direito. Por isso, devo optar pelo Abuda". Apesar da escolha por Abuda, Júnior continuará apostando nos mais experientes. "Continuo achando que não posso colocar a garotada no fogo. Os mais experientes saberão se comportar". André Luiz só não jogará o clássico porque no treino de sexta-feira voltou a sentir a lesão na coxa direita. Saiu de campo chorando porque queria enfrentar o São Paulo. Renato se machucou e também foi vetado. Por tudo isso, Júnior resolveu só anunciar a sua equipe momentos antes da partida. "Não sou de fazer mistério. São dúvidas mesmo". Entre os jogadores, poucos não dão o favoritismo ao adversário. "Eles estão jogando sempre com o mesmo time e não tiveram os mesmos problemas que a gente", argumenta Fabinho. "Claro que nós vamos fazer de tudo para reverter essa tendência. Mas não se pode esquecer a realidade. Nenhum clube do mundo vai conseguir ser campeão trocando quase um time inteiro no meio da competição". Fabinho, aliás, será o elemento surpresa do time. Júnior não quer mais que o volante funcione como um terceiro zagueiro disfarçado, como na época de Geninho.