Corinthians não vai bater recorde de público contra o Santos

O Itaquerão estará mais uma vez lotado no próximo domingo, quando o Corinthians enfrenta o Santos pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no segundo fim de semana seguido que o time jogará em casa às 11 horas. Os ingressos estão esgotados desde quarta-feira, mas a arena não terá o seu recorde de público quebrado.

O Corinthians não divulga o número de bilhetes vendidos, mas antecipou que a carga é menor do que a habitual por questões de segurança. Por recomendação da Polícia Militar, as áreas de isolamento nos setores Sul e Leste Inferior serão maiores por se tratar de um clássico. Assim, mais cadeiras não poderão ser usadas.

No domingo, 41.809 pagantes assistiram ao jogo contra o Joinville. Foi o maior público do Corinthians no estádio. A marca anterior era de 41.014 torcedores na vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro na 20ª rodada.

Na quarta-feira, o Corinthians anunciou que os ingressos para o clássico estavam esgotados. É a segunda vez consecutiva que o Corinthians vende todos seus ingressos para um jogo em casa às 11 horas do domingo..

Contra o Santos, por questões de segurança, o público não deve ser superior a 40 mil pessoas. Na última vez que a equipe da Baixada jogou no Itaquerão, no dia 26 de agosto, pela Copa do Brasil, o público foi de 37.338 pagantes.

Domingo o Corinthians poderá ter o retorno de Bruno Henrique após seis partidas. O volante está recuperado de contusão no tornozelo esquerdo e deve ser relacionado por Tite.