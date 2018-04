Corinthians não vê a hora de folgar por um mês

SÃO PAULO - O Corinthians vai usar a pausa de um mês no Campeonato Brasileiro para recuperar fisicamente os jogadores, desgastados pelo excesso de partidas, e "corrigir" a pré-temporada feita no

início do ano.

É consenso na comissão técnica que a pré-temporada no início do ano não foi a ideal pelo fato de os jogadores terem se apresentado em grupos diferentes devido à disputado do Mundial de Clubes, em dezembro.

O Paulistão, inchado e com19 rodadas na primeira fase, também prejudicou o time, que colocou os titulares em campo só a partir da 4.ª rodada.

Agora o planejamento prevê que os jogadores ganhem uma folga de uma semana após a 5.ª rodada do Campeonato Brasileiro – o último jogo antes da pausa será dia 8 contra a Portuguesa, no Pacaembu.

Os jogadores já foram aconselhados pela comissão técnica a "não abusar" nessa semana de folga. Depois disso eles farão uma intertemporada de treinos no próprio CT Joaquim Grava.

A análise é que alguns jogadores precisam de descanso devido a sequência de jogos que culminou com as oitavas de final na Libertadores, as finais do Paulistão e o início do Brasileiro, com semana "cheia" de jogos.

Alguns jogadores já devem ganhar um descanso na quarta-feira, contra o Goiás, no Serra Dourada. Um deles é o meia Danilo, que deve ser poupado e dar lugar a Douglas.

Paulo André, com dores na coxa esquerda, está vetado. Chicão retorna à equipe. Outro que também não enfrenta o Goiás é o lateral-direito Alessandro. Edenílson continua no time.

Segundo o departamento médico, o atacante Paolo Guerrero, que sentiu cansaço na partida contra o Botafogo, está liberado para o jogo de quarta-feira.