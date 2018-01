Corinthians nas semifinais da Copa SP O Corinthians está nas semifinais da Copa São Paulo de Juniores. O atual campeão empatou em 1 a 1 com o Vila Nova-GO, nesta quinta-feira à noite, em Araraquara (SP), pelas quartas-de-final, repetindo o resultado da fase anterior, mas vencendo nos pênaltis os goianos por 5 a 3. Na próxima fase, o Corinthians enfrentará o Iraty-, que mesmo jogando em Ribeirão Preto (SP), venceu por 2 a 1 ao Comercial. A partida começou com pouca emoção e só melhorou nos instantes finais, quando o Corinthians começou a atacar. Aos 37 minutos, Bobô cruzou na área e Carlão bateu de primeira na trave. Dois minutos depois, Fábio foi derrubado na área por Vitor, mas na cobrança do pênalti, Vinícius impediu o gol de Bobô para o Corinthians. Mas aos 44 minutos, Wilson se antecipou a defesa na cobrança de escanteio e marcou de cabeça. Para o segundo tempo, o Corinthians voltou disposto a se defender e segurar o resultado. Mas aos 23 minutos, o atacante Marques, do Vila Nova, se chocou com o corintiano Fábio na entrada da área e o árbitro marcou pênalti. O lance aconteceu fora da área. Luís Ricardo bateu e empatou. O Corinthians foi salvo ainda aos 26 minutos, quando Pedro Júnior tabelou com Rodriguinho e chutou à queima-roupa da entrada da área para a defesa de Júlio César. O Corinthians teve sua última chance de levar a vaga no tempo normal aos 35 minutos, no chute de fora da área de Wilson, defendido por Vinícius. Na disputa de pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Júlio César, do Corinthians, que defendeu o pênalti de Luis Ricardo. O corintiano Wilson, que errou sua cobrança contra o Atlético-MG, ficou com o último pênalti, e não decepcionou. Antes, marcaram par a o time paulista Bobô, Marcelo Godri, Ji Paraná e Abuda. Pelo time goiano marcaram: Cássio, Rodriguinho e Leandro. Nas penalidades, deu Corinthians, por 5 a 3. Iraty vence - No Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP), o Iraty-PR surpreendeu o Comercial e venceu por 2 a 1, chegando pela primeira vez na história nas semifinais da competição. Thiago foi o herói do time paranaense, marcando aos 22 do primeiro tempo e 23 minutos do segundo tempo. Aos 27 minutos, Thiago Tremonti ainda fez o gol de honra do Comercial.