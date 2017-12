Corinthians nega conversa com Levir Embora ninguém no Parque São Jorge confirme, Levir Culpi foi mesmo contatado por dirigentes paulistas para ser o substituto de Wanderley Luxemburgo, demitido pelo clube. O fato chegou a irritar os dirigentes mineiros. "Ele acertou a permanência no clube, está apalavrado", afirmou Alexandre Calil, Presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-MG, demonstranto um certo constrangimento com a atitude do Corinthians. "Não estamos preocupados com os boatos de que o Corinthians estaria atravessando a negociação. Tenho certeza absoluta de que o Levir vai honrar a sua palavra", concluiu o dirigente. Levir Culpi, que não esconde sua intenção de retornar ao futebol paulista, acertou sua permanência no Atlético até 31 de dezembro de 2002.