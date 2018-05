Corinthians negocia a contratação de atacante revelação do Coritiba

O Corinthians pode acertar a contratação de mais um garoto nos próximos dias. O atacante Mosquito, destaque da base do Coritiba, está próximo de firmar um pré-contrato com o time paulista. A informação foi divulgada pelo próprio clube paranaense, através de uma nota oficial.

O jogador de 20 anos foi formado na base do Coritiba e tem contrato até setembro. Ele iniciou o ano sendo uma das apostas da diretoria e estava cotado para ser titular, mas ele entrou em litígio com o clube, alegando débitos referentes aos anos de 2013, 2014 e 2017. Com isso, ainda não jogou na temporada.

Segundo a nota divulgada pelo Coritiba, o clube liberou o garoto para negociar com o Corinthians, que tem apostado em jovens para reforçar o elenco.

Nos últimos dias, o Corinthians já havia acertado com o meia Thiaguinho e o atacante Bruno Xavier, ambos do Nacional-SP. O clube também já acertou com o meia Fessin, do ABC-RN, que irá se apresentar em setembro, após o término da Série C do Brasileiro.

Leia a nota oficial divulgada pelo Coritiba

O Coritiba Foot Ball Club - buscando transparência e em respeito aos seus conselheiros, torcedores, associados e devido à proporção alcançada sobre o tema - comunica que o Sport Club Corinthians Paulista confirmou nesta quarta-feira (02), estar em negociações e prestes a oferecer pré-contrato ao atleta Mosquito, do Coritiba. A confirmação foi feita via ofício encaminhado pelo clube paulista à diretoria administrativa do Coxa.

Ao fazer a notificação, o Corinthians cumpre exatamente o procedimento correspondente para negociação de atletas com contrato vigente em outro clube.

Mosquito, que foi um dos atletas formados nas categorias de base do Coritiba que subiram este ano para jogar pelo Coxa, está treinando desde a pré-temporada e recebeu por parte do Coxa ofertas para renovação de seu contrato, mas optou em não promover a extensão do vínculo tentando, inclusive, rescisão judicial antecipadamente.