Corinthians acerta detalhes para devolver Clayton ao Atlético-MG

Corinthians e Atlético-MG estão muito próximos de acerta a devolução do atacante Clayton ao clube mineiro. Todos os documentos devem ser trocados nos próximos dias e o jogador já não foi relacionado para a partida do time paulista contra a Chapecoense, que ocorre nesta quarta-feira, justamente por causa da negociação. Marlone, que foi para o Galo em troca do jogador, continuará na equipe mineira até o fim do ano, pois já disputou mais de sete jogos pela equipe e não poderia ser utilizado no Corinthians.

Clayton foi um pedido do técnico Rogério Micale, que gosta do estilo do jogador e viu a oportunidade pelo fato do jogador não estar sendo aproveitado por Fábio Carille no Corinthians. O atacante disputou apenas 15 jogos no clube paulista e marcou dois gols (no mesmo jogo, contra o Vasco).

O atacante tinha contrato de empréstimo com o Corinthians até o fim do ano, mas o clube aceitou liberá-lo antecipadamente sem qualquer custo e também não pediu a volta de Marlone. As conversas já estavam em andamento nos últimos dias e a expectativa é que até o começo da semana que vem tudo esteja sacramentado. O atleta, inclusive, já não deve mais participar dos treinos no CT Joaquim Grava.

Nesta terça-feira, coincidentemente, Clayton se envolveu em uma confusão no treinamento. Durante uma atividade dos reservas, o atacante foi driblado por Warian e Fellipe Bastos o cobrou pela falta de atenção na marcação. Em seguida, o volante disparou uma sequência de xingamentos e chamou Clayton de moleque. Pouco tempo, os companheiros de time conseguiram acalmar ambos e a atividade prosseguiu normalmente.