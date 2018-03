Corinthians negocia a volta de Ricardinho Para tentar amenizar o clima de medo que ainda domina o Parque São Jorge, a diretoria do Corinthians está perto de anunciar uma contratação de ?peso? como desejavam as lideranças do time e os torcedores. O vice-presidente Antônio Roque Citadini confirmou nesta segunda-feira que telefonou para Ricardinho na Inglaterra. E a resposta do jogador foi a mais animadora possível. A declaração do vice-presidente sobre Ricardinho foi o contraponto para a neurose da diretoria corintiana, que passou a não divulgar sequer os horários dos treinos dos atletas temendo atentados de torcedores. "Ele disse que está pronto para voltar ao Parque São Jorge. Isso é ótimo", deixou escapar Citadini. Empolgado com a conversa com Ricardinho, o dirigente declarou a companheiros de diretoria que irá enfrentar a briga jurídica com o São Paulo. Citadini promete desconsiderar a cláusula especial da rescisão do meia com o clube do Morumbi. De acordo com o combinado, Ricardinho terá de pagar uma multa de US$ 1 milhão ao São Paulo se atuar em um clube paulista antes de janeiro de 2005. O dirigente do Corinthians acredita ser inconstitucional e ilegal essa cláusula. Ricardinho está se sentindo humilhado na Inglaterra. Ele não tem sequer ficado no banco de reservas do Midlesbrough. Empresários estavam tratando de sua transferência para o futebol japonês. Mas como o Corinthians decidiu contratá-lo, ele está revendo a sua posição de atuar no Oriente. Ricardinho tem as portas abertas no Corinthians. "Não houve traição na sua ida para o São Paulo. Ele quis viver novas emoções. Viveu: não ganhou nenhum título. Não temos raiva dele", cansou de repetir Citadini durante todo o ano passado. Bem-vindo - Oswaldo de Oliveira se considera amigo de verdade de Ricardinho. De jantar e ficar conversando longamente sobre a vida. O treinador também confirmou a Citadini que o meia faria muito bem à equipe que acabou de fracassar no Paulista. Sua maneira de atuar acabaria com a ansiedade que prejudicou tanto o Corinthians em 2004. Citadini conversou nesta segunda-feira com líderes do elenco. Rincón, Rogério e Fábio Costa falaram sobre a necessidade da chegada de atletas de nível e vividos para que o clube não corra o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. "O Rincón já falou da necessidade da chegada de atletas de ?peso? para o Corinthians. Eu concordo plenamente. Iremos enfrentar um Campeonato Brasileiro difícil", afirmou o goleiro Fábio Costa. "A reformulação deve acontecer. E o mais rápido possível. Precisamos ganhar tempo e nos preparar. Quanto mais cedo for definido o grupo que continua no clube, melhor", disse Rogério.