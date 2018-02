Corinthians negocia com Acosta e presidente vai à Europa

Com o grupo de jogadores em férias, os dias no Corinthians são de trabalho intenso fora dele. Os diretores e o presidente Andrés Sanchez vão passar a semana trabalhando para colocar as contas em ordem e acertar novos reforços. O meia-atacante Acosta, do Náutico, é um dos que estão na lista de conversas do diretor de Futebol Antônio Carlos. "Estamos conversando com ele sim e temos a esperança de acertar", diz o dirigente, em entrevista ao programa Jogo Aberto, da TV Band. Ele não acredita que o jogador desistirá de negociar com o time alvinegro porque a equipe vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2008. "Se ele [Acosta] tivesse problemas com isso, não estaríamos conversando", reforça. O dirigente evitou falar de outros nomes que podem reforçar o time alvinegro. "Se falarmos de todos, o mercado inflaciona", diz Antônio Carlos. O presidente Andrés Sanchez faz o mesmo discurso. "Não adianta dizermos quem nos interessa porque não temos nada resolvido". O meio-campista Bóvio, que estaria próximo do acerto, pode ir jogar no futebol europeu, mais precisamente na Itália. Sanchez fala das metas. "Esperamos estar com todo o grupo de jogadores fechado até 3 de janeiro, na reapresentação do time. Se não 100%, pelo menos 95% pronto para o treinador. Em algumas coisas estamos bem adiantados, estamos trabalhando para que a torcida tenha um Natal e Ano Novo mais tranqüilo". Nesta terça-feira o dirigente alvinegro viaja para a Europa e nega que vá para lá contratar jogadores. Vai resolver um problema: o pagamento da dívida de 8 milhões de euros ao Lyon por Nilmar, atualmente atacante do Internacional. "Já fizemos acordo verbal com o Werder Bremen da carta de crédito para entregar ao Lyon e até sexta-feira acredito que esteja tudo certo", conta. Para pagar o time francês, o Corinthians utilizará o que vai receber pela negociação do meio-campista Carlos Alberto.