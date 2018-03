Corinthians negocia com Athirson O lateral-esquerdo Athirson pode ser o primeiro reforço do Corinthians para o Campeonato Brasileiro. O diretor-técnico Roberto Rivellino jantou com o ex-jogador Bebeto, que passou a responder pela carreira do jogador. Por enquanto o Corinthians ainda não fez nenhuma proposta mas Bebeto e Rivellino ficaram de se encontrar na próxima semana. Recentemente Athirson recusou uma proposta do CSKA, campeão russo. O jogador prefere ficar no Brasil. O Cruzeiro de Belo Horizonte também quer a sua contratação, mas depende da venda do lateral Leandro para um clube europeu. A informação sobre o interesse do Corinthians e do Cruzeiro por Athirson foi confirmada por Flávio Dias, que também trabalha para o jogador.