Corinthians negocia com Carlos Alberto Os representantes do apoiador Carlos Alberto, do Porto, que interessa ao Corinthians/MSI, estão em São Paulo para discutir as bases do negócio. A questão é complicada porque 50% dos direitos federativos são do clube português e os outros 50%, de um empresário. Amanhã, voltaram a se reunir no escritório da MSI, na avenida das Nações Unidas. A expectativa é a de que o negócio seja fechado. Do Santos - Além de Léo, o Corinthians quer mais dois jogadores do Santos: Robinho e Elano. Robinho é um capricho de Kia Joorabichian, como foi Tevez. Só que, ao contrário do argentino, Robinho só admite trocar o Santos por um clube de ponta da Europa. ?A chance de o Robinho jogar no Corinthians é zero?, reafirmou o empresário do jogador, Wagner Ribeiro, repetindo a declaração feita há dois meses, quando a MSI chegou a oferecer US$ 15 milhões pelo atacante santista.