Corinthians nervoso; Márcio continua O ambiente no Corinthians após a derrota para o São Paulo por 3 a 2 foi dos mais tumultuados. Primeiro pelo resultado em si. Segundo porque o meia Roger disse que o árbitro Edílson Pereira de Carvalho ofendeu vários jogadores do time, em especial o zagueiro Sebá com termos racistas. Terceiro pelas especulações de demissão do técnico Márcio Bittencourt, que não se confirmaram. Roger saiu de campo reclamando. Disse que Sebá foi ofendido durante a formação da barreira no fim do primeiro tempo. O jogador saiu do vestiário irritado e não quis confirmar se foi chamado de "gringo de m....". Após uma longa pausa, pensou e declarou. "Melhor não falar porque senão não conseguirei mais jogar no Brasil. Mas os outros cinco que estavam na barreira também ouviram", disse o argentino. A diretoria do Corinthians anexou um protesto contra o árbitro na súmula da partida, pois considerou que vários atletas foram ofendidos, e não só Sebá. O atacante Nilmar um dos melhores em campo no jogo, não se consolou com o gol marcado na partida de estréia. "Trocaria o gol pela vitória do Corinthians porque a gente precisava dos três pontos", disse o jogador. Na opinião do centroavante, a grande falha do Corinthians foi recuar após marcar o primeiro gol. "No segundo tempo foi um jogo aberto." Para o técnico Márcio Bittencourt, confirmado no cargo pelo diretor da parceria Corinthians MSI, Paulo Angioni, o time perdeu nos detalhes. "Foi o que aconteceu, por exemplo, no terceiro gol, quando desperdiçamos uma chance, tomamos o contra-ataque e acabamos fazendo o pênalti." O treinador justificou suas substituições afirmando que, em desvantagem, a opção era ser ousado para tentar reverter o marcador. Quanto aos boatos de demissão, diz estar tranqüilo. "Enquanto ninguém me disser nada vou fazendo meu trabalho e a meta é ser campeão."