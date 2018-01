Corinthians: ninguém vai tirar o pé A seleção brasileira não vai atrapalhar o Corinthians no jogo deste domingo, contra o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC. Os três corintianos convocados - Fábio Luciano, Kléber e Gil - prometeram ?não tirar o pé? nas divididas. O medo de uma contusão não passa pela cabeça de nenhum deles. ?Se a gente jogar com medo é pior. Aí que você pode se machucar", diz o lateral Kléber, que completará a sua partida de número 250 com a camisa do Corinthians. ?Se tiver que dividir, eu divido. Na seleção eu só vou pensar no domingo depois das seis da tarde", assegura o capitão Fábio Luciano, com o aval do menino Gil. O jogo contra o São Caetano é visto como uma decisão pelos corintianos - inclusive os três da seleção. Geninho vê boas chances de o Corinthians encostar nos líderes já nas próximas rodadas. Por isso mesmo ele entende que é fundamental vencer a equipe do ABC. O técnico até discordou dos jogadores que, na véspera, disseram que o empate fora de casa seria um bom resultado para o Corinthians. ?Não concordo com isso", argumenta o treinador. ?Bom resultado é a vitória. Time grande que entra em campo pensando em empatar corre o risco de perder." Geninho também confirmou que os convocados para a seleção brasileira vão enfrentar o São Caetano. O técnico já conversou com os três jogadores e sabe que nenhum deles vai se desconcentrar do Corinthians por causa da seleção. Ao contrário: o técnico imagina que tanto Fábio Luciano como Kléber e Gil jogarão supermotivados. ?A seleção melhora a auto-estima de qualquer um. Além disso, conheço bem os meus jogadores. Sei que ninguém aqui é de tirar o pé." O treinador também confirmou a escalação de Leandro Amaral no lugar do artilheiro Liedson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico confia numa grande apresentação de Leandro e já percebeu uma evolução técnica do atacante nesses quase dois meses de Parque São Jorge. ?Essa talvez seja a grande chance para ele resgatar o futebol da época de Portuguesa." O próprio Leandro admite que já resgatou a alegria no Parque São Jorge. Nesta sexta-feira, o atacante afirmou que o ambiente no Corinthians é melhor do que na época de São Paulo e Palmeiras. ?Faltou um pouco dessa amizade na época de São Paulo e de Palmeiras. Aqui todo mundo me deixou à vontade. Voltei a sentir prazer de trabalhar. E você só consegue evoluir quando sente prazer no que faz. De minha parte, estou pronto para confirmar tudo isso em campo. Chegou a hora e eu tenho de aproveitar." O treinamento coletivo desta sexta-feira também revelou uma nova característica de Geninho. O técnico passou a maior parte do tempo cobrando os jogadores. Em alguns momentos, chegou a literalmente ?berrar? com o time titular. Irritou-se com os erros de passe, principalmente os de Fabrício no meio-de-campo. Exigiu também mais atenção da defesa e mais velocidade do ataque. Deu um tom de competitividade ao treino. É esse espírito que ele quer ver no jogo. ?Os gritos são uma coisa natural. Hoje eu corrigi algumas coisas. Erramos alguns passes bobos. Importante foi a boa resposta do time." Quanto ao São Caetano, Geninho já tem uma fita com as principais jogadas do time editadas. Ela começou a ser exibida aos jogadores nesta sexta-feira, na concentração, e vai ser discutida de novo neste sábado à noite. O técnico alertou que se trata de um adversário diferenciado. Na visão do treinador corintiano, depois que perdeu a sua maior referência - Magrão, que se transferiu para o Palmeiras - o São Caetano passou a jogar com mais mobilidade. ?Seus atacantes voltam e se movimentam bastante. É um time com grande mobilidade, ofensivo. Se você não tiver atenção, dança."