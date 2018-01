Corinthians: novas disputas judiciais O Corinthians vai travar uma batalha com dois jogadores nesta quarta-feira na Justiça do Trabalho. Primeiro será com o meia-atacante Luís Mário, que tenta a liberação do vínculo com o time de Parque São Jorge para jogar no Grêmio. Depois será a vez do atacante Luizão, outro que deseja sair do clube. No caso de Luís Mário, o Corinthians entrou com uma ação exigindo caução de R$ 8 milhões. O atleta, posteriormente, conseguiu redução dessa multa em 50%. Já Luizão, que desde sexta-feira deixou o clube, tenta, na Justiça do Trabalho, a liberação do contrato e receber ainda uma indenização de R$ 7,3 milhões. Desse valor, pouco mais de R$ 1 milhão correspondem a salários atrasados.