Corinthians: novidades em São Caetano Enquanto o assunto da parceria com a MSI deixa os bastidores do Corinthians em ebulição, o técnico Tite trabalhava para resolver assuntos práticos: como montar a equipe para a partida contra o São Caetano, domingo. Optou por colocar Wendel, Fininho e provavelmente Bruno Octávio (Bebeto é outra opção) no time e não mexer no esquema 3-5-2 que vem adotando. "Se você mexe na equipe e no esquema ao mesmo tempo tem trabalho dobrado", explica o treinador. Tite procurou evitar falar da parceria. Ao comentar o assunto, procurou apenas reafirmar que ficará nas partidas restantes da temporada por consideração aos seus contratantes, no caso o presidente Alberto Dualib e o vice de Futebol Antônio Roque Citadini, e à torcida. "Eles merecem o meu respeito", disse. O treinador não quis falar sobre qualquer possibilidade de continuar na próxima temporada caso o acordo entre o clube e o fundo de investimento sofra alguma reviravolta. Tite diz que não pretende contar com um possível abatimento por parte do São Caetano com as ameaças de perda de 24 pontos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Segundo ele, há o risco de acontecer justamente o contrário e o time se unir ainda mais e trazer mais dificuldades para o Corinthians.