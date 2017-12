Corinthians: novo diretor acerta segunda Mais um capítulo marcou hoje a aproximação entre Corinthians e Emerson Leão. A diretoria, que na quinta-feira havia descartado a presença de Flávio Adauto no comando do futebol profissional, reviu sua posição e cedeu aos pedidos do empresário e jornalista. Reunião marcada para segunda-feira servirá para definir os detalhes do acerto, entre eles a denominação do cargo. Flávio Adauto, que integra o grupo defensor da troca de comando técnico, pode ser diretor ou gerente de futebol. O empresário não aceita ser remunerado. A condição de funcionário, ou como o próprio resume, "de subserviência", o incomoda. O Corinthians, por sua vez, não abria mão de pagar salário. Na cabeça dos dirigentes, a única forma de cobrar resultados pelo trabalho seria manter relação profissional, como era feito com Roberto Rivellino, o que implica necessariamente em remuneração. Mas, em conversa no final da tarde de hoje, o vice-presidente de futebol, Antonio Roque Citadini, afirmou que entendia a posição de Flávio Adauto e a aceitava. "Na segunda-feira vamos nos encontrar para definir de que forma esse trabalho será desenvolvido", afirmou o empresário. As empresas que dirige não serão empecilho. "Tenho tempo para ajudar o Corinthians. Afinal, para que um diretor precisa estar presente em todos os treinos?" Mesmo com a presença de Flávio Adauto, a diretoria ainda busca um executivo para ficar mais próximo do time. Edvar Simões, atualmente técnico da equipe de basquete do Corinthians/Mogi das Cruzes, continua o preferido para o cargo. Boca fechada - Na chegada ao Brasil, hoje pela manhã, Emerson Leão não quis comentar o interesse do Corinthians. Embora já tenha sido contatado por representantes do Parque São Jorge, o ex-treinador do Santos mandou um recado. "Não aceito conversar com nenhum clube que já tenha um técnico. Ainda mais sendo esse o Oswaldo, um amigo meu", afirmou Leão. Alteração - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou hoje que a partida entre Corinthians e Guarani foi transferida de sábado (15), às 16 horas, para domingo (16), às 18h30, no Pacaembu. A justificativa é o fato de o jogo entre Corinthians e Vitória, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil, ter sido marcado para quinta-feira, dia 13.