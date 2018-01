Corinthians: o time do ano em 2002 Quando um time está mal em certa competição, a primeira atitude dos dirigentes é trocar o técnico e reformular o elenco. Escolhem o bode expiatório e o afastam. Às vezes, exageram ao chamar o atleta de "laranja podre" do elenco. Se vangloriam da atitude, mas quase sempre não conseguem melhorar a equipe. No Corinthians de 2002 aconteceu o contrário. Atuou o ano inteiro com o mesmo treinador e fez apenas alguns ajustes no elenco. O resultado não poderia ser outro. Foi eleito, na Pesquisa Estado, por goleada, o melhor time do ano. Nada menos que 60,67% dos votos, mais que o dobro do São Paulo e seu ataque irresistível, segundo, com 29,21%. O Santos e seus endiabrados garotos ficaram em terceiro, com 2,81%. Leia mais no Estadão