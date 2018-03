Corinthians, "obrigado" a vencer na Arena As declarações do técnico Geninho no começo da semana, dizendo que o empate na Arena da Baixada seria um bom resultado, deixam o Corinthians praticamente na obrigação de vencer o Atlético-PR, neste domingo, às 16h, em Curitiba. Qualquer outro resultado que não seja a vitória deve provocar polêmica e cobranças. Além disso, o time tem o compromisso de tirar a diferença em relação ao líder Cruzeiro. "Como eu vou jogar pelo empate se precisamos encostar no Cruzeiro?", pergunta o técnico. Leia mais no Jornal da Tarde